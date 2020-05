Am Freitag, 15. Mai, sollten, so der Plan, die Vorbereitungen im Schwimmpark Bellheim für die kommende Badesaison abgeschlossen sein. Das sagte Verbandsbürgermeister Dieter Adam (FWG) auf Anfrage in der Sitzung des Ortsgemeinderats am Donnerstag. Ob das Freibad jedoch wie ursprünglich geplant am 29. Mai öffnen wird, stehe noch in den Sternen. Am kommenden Mittwoch werde sich zunächst der Haupt- und Finanzausschuss mit dem Thema befassen. Das letzte Wort habe der Verbandsgemeinderat. „Man kann nicht nur öffnen, die Frage ist ’wie?’, sagte Adam.