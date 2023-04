Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Freibäder sollen öffnen. Das wollen zumindest die Verantwortlichen im Landkreis Kaiserslautern. Die meisten warten jedoch ungeduldig auf die Corona-Auflagen, die das Land noch nicht mitgeteilt hat. Damit fehlt praktisch überall die Grundlage für eine endgültige Entscheidung. Lediglich ein einziges Freibad wird auf jeden Fall öffnen.

Das Naturerlebnisbad in Landstuhl soll am 30. Mai öffnen, sagt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Landstuhl, Peter Degenhardt. Beim Warmfreibad in Trippstadt