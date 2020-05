Die Lockerungen, mit denen die Landesregierung in dieser Woche auf die sinkende Anzahl an Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus reagiert hat, umfassen unter anderem auch die Möglichkeit zur Eröffnung von Freibädern ab dem 27. Mai. Für das Strandbad fällt ein Saisonauftakt zum genannten Termin nach Darstellung der Stadtwerke Frankenthal aber ins Wasser. „Das ist nicht zu schaffen“, hielt Unternehmenssprecherin Melanie Brünner auf RHEINPFALZ-Anfrage am Donnerstag fest. Fürs Öffnen der Anlage gebe es auch ohne die Corona-Pandemie einen „gewissen Vorlauf“. Außerdem wären die Kosten, um das Bad in der Hoffnung auf einen möglichen Öffnungstermin startklar zu halten, nicht zu vertreten gewesen. Brünner nennt noch einen weiteren Punkt: Im Detail seien die Auflagen, unter denen die Freibäder öffnen dürften, so noch nicht klar. „Da ist dann noch einiges zu tun“, betont sie. Geklärt werden müssten beispielsweise Fragen rund um den gastronomischen Betrieb oder die Erste Hilfe. Am Freitag seien erste interne Gespräche geplant. Das Frankenthaler Strandbad lockt Jahr für Jahr auch Besucher aus umliegenden Städten und Gemeinden an. 2019 waren es 80.000, im Supersommer ein Jahr zuvor sogar rund 135.000 Badegäste.