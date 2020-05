Das Freibad im Dürkheimer Salinarium öffnet am 27. Mai seine Türen, am 10. Juni folgen Hallenbad und Sauna. Das teilen die Verantwortlichen auf der Webseite des Salinariums mit. Die genauen Auflagen seien noch nicht bekannt und werden veröffentlicht, sobald sich das ändert. Auch das Wachenheimer Freibad soll wieder öffnen: am 30. Mai, wie die Stadtwerke Wachenheim mitteilen. Ob Schwimmkurse wie geplant durchgeführt werden können, sei noch unklar. Wer eine vergünstigte Saisonkarte kaufen möchte, kann dies noch bis zum 29. Mai tun, die Frist wurde dementsprechend verlängert, erklärt Ralf Johannsen, der bei den Stadtwerken für das Freibad zuständig ist. Normalerweise kosten die Saisonkarten 70 Euro, wer sie vor der Eröffnung kauft, erhält 5 Euro Rabatt, so Johannsen.