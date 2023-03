Besucheransturm beim Mandelblütenfest: So reagieren die Winzer

Vollgeparkte Weinberge und zu wenig Personal – für die Winzer bringt das Mandelblütenfest nicht nur Vorteile. Auch die Ausweitung des Festes auf zwei Wochenenden sorgt für Probleme. Zum Artikel

So viel Pfalz steckt in der Buga 23

Fragen und Antworten: Die Pfalz ist Nachbar der Bundesgartenschau in Mannheim. Wie sehr engagieren sich Firmen, Städte, Vereine oder Winzer diesseits des Rheins bei der Großveranstaltung, die am 14. April beginnt? Das bringen sie mit: Tabak, Chemieexperimente, Wein und Musik. Für die BASF gelten Sonderkonditionen. Zum Artikel

Putin-Haftbefehl mit eher symbolischer Bedeutung

Die Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag haben einem Antrag des Chefanklägers Karim Khan auf Ausstellung eines Haftbefehls gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin am Freitag stattgegeben. Zur Zeit hat dieser Haftbefehl aber vor allem eine symbolische Bedeutung. Zum Artikel

Gutachter zu Rodungen im Auwald: „So hätte das nicht laufen dürfen“

Fragen und Antworten: Der Landauer Biologe und Gutachter Peter Keller hat sich die für den Transport von U-Boot U17 ins Technik-Museum gerodete Fläche im Auwald angesehen. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ erklärt er, wie der ökologische Wert des Gebiets einzustufen ist – und wie Behörden üblicherweise in solchen Fällen vorgehen müssen. Zum Artikel

Nach angekündigter Klinikschließung: Sorgen in der Bevölkerung

Das Klinikum Landau – SÜW will seinen Standort Annweiler dicht machen. Das ruft große Sorgen in der Bevölkerung hervor. Die Menschen fürchten um die Versorgung vor Ort. Was bedeutet der Wegfall für Notfall- und Alterspatienten? Zum Artikel

Lex Tyger Lobinger: „Ich werde jedes Mal Gänsehaut bekommen“

Lex Tyger Lobinger muss Mitte Februar einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen. Der 1. FC Kaiserslautern lässt dem 24 Jahre alten Stürmer frei, wie er seine Trauer verarbeiten möchte. Lobinger entscheidet sich für ein Lebensmotto seines Vaters – und erlebt einen Tag später einen einzigartigen Moment. Zum Artikel

Großbrand in Friedrichsfeld

In einem Industriegebiet in Mannheim ist eine Halle nach einer knappen Woche erneut in Brand geraten. Dabei hatte sich am Freitag eine hohe Rauchsäule entwickelt. Zum Artikel

83-jährige Radfahrerin stirbt bei Verkehrsunfall

Bei einem Auffahrunfall in der Nähe von Rödersheim-Gronau (Rhein-Pfalz-Kreis) ist eine 83-jährige Radfahrerin ums Leben gekommen. Zum Artikel

„Gartenstadt“: Apache 207 kündigt neues Album an

Der Ludwigshafener Rapper Apache 207 hat ein neues Album für den Sommer angekündigt. Das Album „Gartenstadt“ soll bereits am 9. Juni dieses Jahres erscheinen. Zum Artikel

A65: Abfahrt bei Kandel-Süd noch bis Mittwoch gesperrt

Noch bis voraussichtlich Freitag, 24. März, dauern die Sanierungsarbeiten auf der A65 im Bereich der Anschlussstelle Kandel-Süd. Zum Artikel