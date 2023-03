Noch bis voraussichtlich Freitag, 24. März, dauern die Sanierungsarbeiten auf der A65 im Bereich der Anschlussstelle Kandel-Süd. An diesem Zeitplan wird laut Mitteilung der zuständigen Autobahn GmbH Niederlassung Südwest festgehalten. Allerdings gibt es Änderungen bei den Sperrzeiten. So bleibt die Abfahrt der A65 auf die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen noch bis Mittwoch, 22. März, bis circa 12 Uhr gesperrt. Ursprünglich war geplant, diese Sperrung am Montagmorgen aufzuheben. Zum Abschluss der Sanierungsarbeiten muss die Anschlussstelle von Freitag, 17. März, 18 Uhr, bis Montag, 20. März, circa 6 Uhr, für den Verkehr voll gesperrt werden. Ab Montag wird dann zunächst die Abfahrt der A65 in Fahrtrichtung B9 (Frankreich) wieder geöffnet. Ebenso die B9-Auffahrt von Frankreich kommend zur A65. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten am Freitag, 24. März, ist auch die Auf- und Abfahrt über die Anschlussstelle aus und nach Kandel über die L554 wieder möglich. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Die Autobahn GmbH appelliert erneut an die Autofahrer, sich unbedingt an die ausgewiesenen Umleitungen zu halten.