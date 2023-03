Der Ludwigshafener Rapper Apache 207 hat ein neues Album für den Sommer angekündigt. Laut seinem Management Feder Music soll das Album „Gartenstadt“ bereits am 9. Juni dieses Jahres erscheinen. Der Titel des Albums ist eine Hommage an den Ludwigshafener Stadtteil, in dem der 25-jährige Künstler, der mit bürgerlichem Namen Volkan Yaman heißt, aufgewachsen ist.

Wie viele Tracks das Album beinhaltet und welche Themen der in Mannheim geborene Rapper darin verarbeitet, ist noch nicht bekannt. Sicher ist aber: Bei seinen anstehenden Konzerten vor dem Mannheimer Barockschloss im Juli werden die Fans die Lieder live zu hören bekommen.

Im September 2022 hat Apache mit der RHEINPFALZ über seine Karriere, seine Ziele und seine Liebe zur Heimat gesprochen. Den Artikel gibt’s hier.