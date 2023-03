Aktuell steht nach Angaben der Feuerwehr eine Lagerhalle auf einem Werksgelände im Stadtteil Friedrichsfeld in Brand. Wie die Wehr weiter mitteilt, wurden durch die Brandentwicklung Brandgase freigesetzt, es kann zu Geruchsbelästigungen in den Stadtteilen Friedrichsfeld und Seckenheim kommen. „Derzeit laufen umfangreiche Maßnahmen zur Brandbekämpfung und werden über mehrere Stunden andauern. Alle Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr sind derzeit in Maßnahmen eingebunden“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Schließen Sie sofort Fenster und Türen. Schalten Sie Lüftungs- und Klimaanlagen ab. Schalten Sie Rundfunk und Fernsehen an. Informieren Sie sich über alle verfügbaren Medien“, bittet die Feuerwehr alle Personen im betroffenen Bereich.

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 15.30 Uhr in den Langlachweg alarmiert. Eine Rauchsäule sei weithin sichtbar.