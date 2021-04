Neuerungen durch die Bundesnotbremse

Die Notbremse kommt, das Landesimpfzentrum Pirmasens darf Termine vorziehen und eine Bombe musste entschärft werden. Die Nachrichtenzusammenfassung für die Pfalz am Donnerstag.

Der Bundesrat hat das geänderte Infektionsschutzgesetz mit der Corona-Notbremse passieren lassen. Welche Neuerungen das mit sich bringt, lesen Sie hier.

Notbremse in Schulen: Testpflicht und Schließungen

Ab Montag müssen in Rheinland-Pfalz alle Schulen und Kindertagesstätten schließen, wenn die Inzidenz der Stadt oder des Landkreises drei Tage lang über 165 liegt. Zum Artikel.

68-Jährigen auf falsche Impfstraße geführt

Ein RHEINPFALZ-Leser hat eine weitere Schwachstelle im Landesimpfzentrum in Landau ausgemacht. Auch der 68-Jährige hat nicht den Impfstoff erhalten, der für ihn vorgesehen war. Bereits zuvor hatte es bei einer 75-Jährigen eine Verwechslung gegeben. Zum Artikel.

Früherer Impftermin?

Das Landesimpfzentrum in Pirmasens darf Termine kurzfristig vorziehen. Sobald es noch freie Zeitfenster gibt, kann das Impfzentrum selbstständig Bürgern, die vom Land spätere Impftermine bekommen haben, Termine anbieten. Bundesweit setzt sich Gesundheitsminister Spahn für die Aufhebung der Impf-Priorisierung ab Juni ein. Hier weiterlesen.

Strafanzeigen und Gerichtsverhandlungen statt Privatklinik

Die Firma Helexier will in Zweibrücken eine Privatklinik betreiben. Eine Zulassung hat sie nicht, hinter den Kulissen geht es drunter und drüber. Mehrere Strafanzeigen laufen. Am Donnerstag hat sich das Arbeitsgericht mit der Firma befasst. Zum Artikel.

Weniger Verkehrstote

Nur wenige Verkehrstote kann die Polizei für dieses Jahr bisher für Rheinland-Pfalz vermelden. Das hängt vermutlich mit den Corona-Einschränkungen zusammen. Zum Artikel.

Die gute Nachricht

Am Donnerstag konnten Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes in Mannheim-Käfertal eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe entschärfen. Zum Artikel.

Genusstipp: Rhabarber-Saison

Was Sie mit dem frisch säuerlichen Saisongemüse machen können, lesen Sie hier.