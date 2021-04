[aktualisiert 16.30 Uhr] Bei Bauarbeiten auf dem Areal der ehemaligen Franklin-Kaserne in Mannheim-Käfertal ist am Donnerstag eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe freigelegt. Eine Überprüfung der Bombe durch den Kampfmittelräumdienst des Landeskriminalamts Baden-Württemberg ergab den Polizeiangaben zufolge, dass eine Entschärfung vor Ort notwendig ist. Das angrenzende Wohngebiet muss laut Polizei in einem 500 Meter Radius um den Fundort geräumt werden.

Rund 3000 Menschen sollen nach Auskunft von Pressesprecher Christopher Weselek betroffen sein. Die L597 / Waldstraße ist für die Dauer der Einsatzmaßnahmen im betroffenen Bereich vollgesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr informieren die Anwohner über Lautsprecherdurchsagen und gehen von Haus zu Haus.

Zwei Sammelstellen eingerichtet

Bewohner südlich der Waldstraße (alt Käfertal) werden gebeten, sich zum Stempelpark zu begeben. Hier wird eine Sammelstelle eingerichtet. Bewohner nördlich der Waldstraße (Neubaugebiet) werden gebeten, sich in das Woods Memorial Stadium zu begeben. Hier wird eine Sammelstelle eingerichtet. Für körperlich eingeschränkte Personen werden Transportmöglichkeiten zur Verfügung gestellt.

Derzeit besteht laut Polizei keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung. Unmittelbar nach dem Bombenfund war zunächst eine angrenzende Schule mit 25 Schülern geräumt worden.