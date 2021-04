Ab Montag müssen in Rheinland-Pfalz alle Schulen und Kindertagesstätten in einem Landkreis oder einer Stadt schließen, wenn die Inzidenz den Wert von 165 an drei Tagen hintereinander überschreitet. Schulen bieten dann Fernunterricht an. Ebenso gilt ab diesem Tag eine Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte. Das sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig am Donnerstag in Mainz. Die Regeln gehen zurück auf die Bundesnotbremse zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die am gleichen Tag den Bundesrat passierte.

Land bleibt beim Wechselunterricht bis Pfingsten

Laut Hubig werden damit mehr Schulen als bisher in den Fernunterricht wechseln. Bis Pfingsten werde Rheinland-Pfalz beim Wechselunterricht bleiben, auch wenn das Bundesgesetz vorsieht, dass unterhalb einer Inzidenz von 100 komplette Klassen oder Stufen in Präsenz unterrichtet werden können. Wenn Schulen und Kindertagesstätten geschlossen sind, gilt die Notbetreuung. Laut Hubig können alle Eltern, die für Kinder bis zur 7. Klasse eine Betreuung benötigen, diese aber nicht anders organisieren können, davon Gebrauch machen. Auch Kinder, für deren Kindeswohl die Betreuung vor Ort notwendig sei, können in die Einrichtungen kommen. Voraussetzung ist dafür ein negativer Corona-Test.