Liveblog: Bombenentschärfung in Ludwigshafen

Mehrere Tausend Anwohner müssen für die Entschärfung evakuiert werden. Die aktuellen Entwicklungen gibt es im RHEINPFALZ-Liveblog. Zum Blog

Wolf in Wachenheim nachgewiesen - Tote Lämmer in der Südwestpfalz

Im südwestpfälzischen Rosenkopf hat ein Tierhalter am Wochenende zwei Lämmer tot auf der Weide gefunden. Die Verletzungen deuten auf einen Wolfsriss hin. Ende Juli wurde ein Wolf in der Verbandsgemeinde Wachenheim entdeckt. Dies bestätigt nun eine Kot-Probe. Zum Artikel

Deshalb gefährden Ladesäulen für E-Autos nicht das Stromnetz

Während die Energieversorger vor einer Überlastung des Stromnetzes wegen elektrischer Heizgeräte warnen, ist von Ladesäulen und Wallboxen kaum die Rede. Warum eigentlich? Zum Artikel

Gefährliche neue Zeckenart: „Sie rennt, sie ist schnell“

Sie sind weit größer als die hierzulande bisher bekannten Zeckenarten, laufen auf ihre Beute zu und beißen sich vor allem an Pferden fest. Hyalomma-Zecken waren bis vor wenigen Jahren vor allem in Afrika heimisch. Jetzt sind mehrere kurz hintereinander in der Vorderpfalz aufgetaucht. Zum Artikel

Nach Kerosin-Ablass: Ergebnisse der Boden-Messstellen liegen vor

Nachdem ein Flugzeug am Freitagabend Kerosin über dem Pfälzerwald abließ, sind nach Angaben des Landes-Umweltministeriums nun die Werte der Messstationen für Benzol und Kohlenstoffverbindungen ausgewertet. Zum Artikel

Eintritt für Deidesheimer Kerwe: Feierlaune bei vielen getrübt

Halbzeit bei der Weinkerwe Deidesheim, die erstmals Eintritt kostet. Insgesamt sei die Stimmung „sehr gemischt“, sagt Stefan Wemhoener, Leiter der Tourist Service GmbH. Viele Einheimischen seien unzufrieden mit dem Konzept. Zum Artikel

Zehn Tipps zum Wassersparen

Die langanhaltende Hitze hat die Natur ausdörren lassen. Bislang kommt dennoch ausreichend Trinkwasser aus dem Hahn. Am Wassersparen führt künftig aber wohl kein Weg vorbei. Michael Beine und Dorothea Schröder von den Stadtwerken Kaiserslautern erklären, wo sich wie viel Wasser sparen lässt. Zum Artikel

Heizlüfter und Co.: Ersatz mit Haken

Weil Russland weniger Gas liefert und die Gaspreise massiv steigen, decken sich viele Haushalte mit einem Elektro-Heizlüfter oder einem anderen strombetriebenen Gerät wie etwa einem Radiator ein. Der hohe Strompreis macht das Heizen aber meist noch teurer. Doch das ist nicht das einzige Problem dabei. Zum Artikel

FCK ist Landes-Spitzenreiter bei Kosten für Polizeieinsätze bei Fußballspielen

3.616.509,60 Euro haben die Polizeieinsätze bei Fußballspielen in Rheinland-Pfalz in der Saison 2021/2022 gekostet. Am teuersten waren dabei die Spiele des FCK. Zum Artikel

Kommentar: Das Schweigen zu Holocaust-Relativierung: Scholz“ Fehler

Die Empörung des Kanzlers über die Holocaust-Relativierung von Palästinenserpräsident Abbas kam zu spät, schreibt RHEINPFALZ-Korrespondent Winfried Folz in seinem Kommentar. Zum Artikel