Nachdem ein Flugzeug am Freitagabend Kerosin über dem Pfälzerwald abließ, sind nach Angaben des Landes-Umweltministeriums nun die Werte der Messstationen für Benzol und Kohlenstoffverbindungen ausgewertet. Die britische Frachtmaschine war am Hunsrück-Flughafen Hahn gestartet und sollte nach Mumbai in Indien fliegen. Laut Flugsicherung hatte der Pilot schon bald Triebwerksprobleme gemeldet. Daraufhin sei er von etwa 20 bis 21 Uhr über die Pfalz und auch im Norden bis nach Bad Neuenahr-Ahrweiler geflogen und habe insgesamt 89 Tonnen Treibstoff abgelassen, um mit weniger Gewicht landen zu können. Den Angaben aus Mainz zufolge ist bei den Messstellen am Boden nichts von dieser Kerosin-Spur angekommen.