Im schnell wachsenden neuen Mannheimer Stadtteil „Franklin“ leben inzwischen bereits über 5000 Bewohner. Seit Freitag hat hier erstmals in Mannheim ein „Interims-Supermarkt“ des Pfälzer Unternehmens Wasgau eröffnet. Mehr über das Vorhaben, finden Sie hier.

Die hohen Energiepreise bringen Bäckereien und Konditoreien zum Verzweifeln. Daniel Haslberger vom Café Christmann in Waldsee hat eine Idee, wie er dem Problem begegnen kann. Mehr dazu lesen Sie hier.

Zum Beginn des Schuljahrs haben 624 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine eine Grund- oder weiterführende Schule in den Städten Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis besucht. Mehr über die Einzelheiten, lesen Sie hier.

Erstmals nach zwei Jahren konnte auch der Speyerer Bauernmarkt wieder zeigen, was er zu bieten hat. Die Besucher wurden nicht enttäuscht. Einen Unterschied zu den Vorjahren hat der Veranstalter allerdings doch ausgemacht. Hier erfahren Sie mehr.

Offensichtlich und doch von vielen unentdeckt – das gilt für die Werkssiedlung der BASF in Ludwigshafen. Elke Gallé und ihre Mitstreiter wollen das ändern. Wie, das erfahren Sie hier.

Die Stadt Frankenthal und ihre Vororte sind mit Spielplätzen gut versorgt, gebraucht werden zusätzlich naturnahe Flächen. Und es muss qualitative Verbesserungen geben. Fachleute des Planungsbüros Stadtkinder aus Dortmund haben die Anlagen unter die Lupe genommen. Mehr dazu hier.

„Wir schaffen was“: Unter diesem Motto haben sich beim achten Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar am Samstag knapp 5000 Freiwillige für die Gemeinschaft engagiert. In 60 Städten und Gemeinden in Baden, Hessen und der Pfalz wurde bei rund 300 Mitmachaktionen für die gute Sache geschafft. Fast 80 Projekte waren es in Ludwigshafen. Hier erfahren Sie mehr.