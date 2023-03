Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Wir schaffen was“: Unter diesem Motto haben sich beim achten Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar am Samstag knapp 5000 Freiwillige für die Gemeinschaft engagiert. In 60 Städten und Gemeinden in Baden, Hessen und der Pfalz wurde bei rund 300 Mitmachaktionen für die gute Sache geschafft. Fast 80 Projekte waren es in Ludwigshafen.

So vielseitig wie die Projekte waren die Fähigkeiten der tatkräftigen Schaffer überall im Stadtgebiet. Da trafen Musiker auf Senioren, Hobbyhandwerker auf Holz und Laufsportler