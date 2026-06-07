Beim Europäischen Wettbewerb haben Schülerinnen des Hofenfels-Gymnasiums die Jury mit ihren kreativen Beiträgen überzeugt. Unter dem Jahresmotto „Dein Europa: Recht, Respekt – Realität?!“ setzten sich bundesweit 74.938 Schüler aus Deutschland und den deutschen Schulen im Ausland mit aktuellen europäischen Themen auseinander. Die Schüler des Hofenfels-Gymnasiums reichten Texte und Raps zu den Themen „Hier bin ich Mensch – hier darf ich“s sein!“ sowie „Klare Stimme – offenes Ohr“ ein. Das berichtet die Schule. Dabei hätten sie sich mit Menschenrechten, Meinungsfreiheit, Respekt und Toleranz in Europa beschäftigt. Nada Hussein, Mirela Doni, Aylin Shamsaddinova und Sarina Nuhic wurden im Landtag in Mainz mit einem 1. Landespreis ausgezeichnet.