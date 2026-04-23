Der Mai wird besonders herausfordernd für Autofahrer in Ludwigshafen. Grund: Die Vorbereitung für eine Mega-Baustelle und die unerwartete Sperrung des Hemshof-Tunnels.

Im Mai werden wichtige vorbereitende Maßnahmen für die vollständige Sperrung des Nordbrückenkopfs zur Kurt-Schumacher-Brücke ab August umgesetzt. Zentral dabei ist der Umbau der sogenannten Spange, eine Art Bypass um die Mega-Baustelle, über den dann ab August der Verkehr sowohl Richtung Norden ( Oppau/ BASF) als auch Richtung Westen (A650/ Bad Dürkheim) laufen wird. „Die Bauarbeiten erfolgen parallel aufeinander abgestimmt, um die damit einhergehenden Verkehrseinschränkungen so kurz und gering wie möglich zu halten“, teilt die Stadt weiter mit.

Nadelöhr: der Hemshoftunnel. Archivfoto: KUNZ

Bisher nicht eingeplant war eine vierwöchige Sperrung des Hemshof-Tunnels in Fahrtrichtung Oppau. Grund: Bei der Sanierung des Entwässerungssystems des Tunnels wurde festgestellt, dass eine Entwässerungsleitung defekt ist. Deswegen besteht die Gefahr, dass es durch eine Unterspülung ein Loch in der Fahrbahn geben könnte. „Wir werden das so schnell wie möglich reparieren. Dafür sind etwa vier Wochen veranschlagt. Einen Termin können wir noch nicht nennen“, sagte Tiefbauamtschef Björn Berlenbach. Ziel sei es noch im Mai mit dem Austausch zu starten. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum über den Hemshofkreisel umgeleitet.

Bauarbeiten für Bypass

Die Entwässerungssanierung muss zusätzlich zu den weiteren geplanten Bauarbeiten rund um die Hochstraße Nord erfolgen. Ab Mai verläuft die Rheinuferstraße zwischen Hemshoftunnel und Nordbrückenkopf in Fahrtrichtung Süden streckenweise einspurig. Hier muss eine Überfahrt über die Stadtbahngleise hergestellt werden, denn ab August soll der Verkehr, der von der Hochstraße Nord in Fahrtrichtung Oppau fährt, vor dem Hemshoftunnel die Bahngleise überqueren. Dafür wird auch ein Bahnübergang mit Schranken an dieser Stelle gebaut. Bereits in der Gegenrichtung verläuft der Verkehr ab Nordbrückenkopf Richtung Oppau im Bereich des Hemshoftunnels einspurig, da hier unter anderem die Baustelle zum Rückbau des Würfelbunkers eingerichtet wird. Hier soll in den nächsten Wochen eine Baustellenzufahrt geschaffen werden, damit die Abrissarbeiten starten können.

Bald wieder offen: Hochstraße Süd. Foto: Michael Schmid

Um den Bypass um die Nordbrückenkopfbaustelle bauen zu können, muss zusätzlich auch die Auffahrt auf die Hochstraße Nord vom Hemshof kommend in Richtung Bad Dürkheim für rund zwei Monate gesperrt werden. In dieser Zeit wird diese Auffahrt – die spätere sogenannte Spange – umgebaut, damit ab August der Pkw-Verkehr sie in beide Fahrtrichtungen nutzen kann. Im Zuge dieses Umbaus muss zusätzlich auf der Hochstraße Nord auf Höhe des ehemaligen Rathaus-Centers in einem kurzen Abschnitt der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen um eine Inselbaustelle herumgeführt werden. Damit an dieser Stelle der Verkehr weiterhin flüssig die Baustelle passieren kann, wird ab Mitte Mai die Auffahrt Heinigstraße auf die Hochstraße Nord in Fahrtrichtung Mannheim vorübergehend gesperrt.

Keine Auffahrt auf Adenauer-Brücke

Auch rund um die Hochstraße Süd finden umfangreiche Arbeiten statt, die zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen werden. Ab Anfang Mai wird die Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke von der Yorckstraße aus umgebaut – wegen der neuen Pendlerradroute und dem Bau der Bleichstraßenkurve für eine Straßenbahnauffahrt auf die Rheinbrücke. Für diese Arbeiten wird die Auffahrt von Anfang bis Mitte Mai für zwei Wochen gesperrt. Das bedeutet, dass die Konrad-Adenauer-Brücke in der ersten Maihälfte von Ludwigshafen aus Richtung Mannheim nicht befahrbar sein wird. Der Fuß- und Radverkehr ist davon nicht betroffen.

So soll ab August der Verkehr in LU laufen. Grafik: Stadt

Autofahrer, die nach Mannheim möchten, bittet die Stadt, die Kurt-Schumacher-Brücke zu nutzen. Darüber hinaus wird empfohlen, soweit möglich Alternativen über das ÖPNV-Angebot zu nutzen oder insbesondere für innerstädtische Wege auf das Fahrrad umzusteigen. „Speziell der Mai wird eine große Herausforderung für alle, die von Ludwigshafen nach Mannheim kommen wollen“, sagt Eberhard Küssner, der für die Bauprojektgesellschaft (BPG) der Stadt, die Baustellen koordiniert. Positiv sei, dass es ab Mitte Mai mit der Öffnung der Abfahrt Heinigstraße über die neue Hochstraße Süd eine weitere Möglichkeit gebe, um aus Mannheim kommend die Ludwigshafener Innenstadt zu erreichen.