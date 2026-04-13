Die Lorientallee in Ludwigshafen ist ab Mittwoch, 15. April, wieder in beide Fahrtrichtungen befahrbar. Wie die Stadt mitteilt, wird mit der Aufhebung der Sperrung unter der Weißen Hochstraße die Verbindung vom Hauptbahnhof in Richtung Süden wieder freigegeben.

Damit steht eine wichtige Ausweichstrecke zur Verfügung, insbesondere für den Verkehr, der derzeit die Heinigstraße nutzt.

Dort kommt es weiterhin zu Einschränkungen: In Fahrtrichtung Süden ist die Heinigstraße zwischen Bahnhofstraße und Wredestraße von April bis voraussichtlich Juli nur einspurig befahrbar. Grund sind Arbeiten zur Erneuerung von Abwasser-Hausanschlüssen.