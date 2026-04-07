Im Zuge der Erneuerung des Pumpwerks im Hemshoftunnel muss ab sofort bis einschließlich 15. Mai die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Oppau gesperrt werden. Das Pumpwerk wird laut einer Mitteilung der Stadt mit drei Pumpen betrieben und dient der Entwässerung des Hemshoftunnels. Während einer turnusmäßigen Überprüfung wurde demnach festgestellt, dass eine der drei Pumpen nicht mehr funktionsfähig ist und die beiden übrigen Pumpen nur noch eingeschränkt arbeiten. Das Regenwasserpumpwerk aus den 1970er-Jahren dient der Ableitung von Niederschlagswasser. Bei den Arbeiten werden alle drei Pumpen sowie die zugehörigen Rohrleitungen erneuert. Zudem wird die vorhandene elektrotechnische Ausstattung an den aktuellen Stand der Technik angepasst und um eine Notumschaltung ergänzt. Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die erforderlichen Arbeiten und um Vorsicht im Baustellenbereich.