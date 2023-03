Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Da war doch was am Samstag – ach ja, eine Demo in Landau. Da in dem Sinne nichts wirklich Nachrichtenrelevantes vorgefallen war, begnügte sich die RHEINPFALZ in der Montagausgabe mit der Wiedergabe