Ein Südpfälzer hat eine „Freikirche“ gegründet, die ihren Mitgliedern das Maskentragen verbietet und vor allem auf Kritik an Corona-Regeln setzt. Die Truppe sammelt Spenden und will als Religionsgemeinschaft ernst genommen werden. Eine Tochtergemeinde wirbt sogar damit, dass vier Pastoren in ihren Diensten stehen. Doch mit denen stimmt etwas nicht.

Der Prophet Elija müsste hier wohl als Abtrünniger gelten. Die Bibel berichtet: Ehe er dem Allerhöchsten begegnete, verhüllte dieser Gottesmann sein Gesicht. Und das ist