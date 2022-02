Rund 500 Menschen haben am Samstag zwischen 14 und 17.45 an zwei Kundgebungen in Landau teilgenommen. Wie die Polizei mitteilt, nahmen in der Spitze 400 Personen an einem Aufzug durch die Innenstadt teil. Die Demo „Für freie körperliche Selbstbestimmung und eine diskriminierungsfreie Gesellschaft“ ist dem Querdenker-Milieu zuzurechnen. Dabei kam es zu drei Ordnungswidrigkeiten, weil gegen die Maskenpflicht verstoßen wurde.

Zwischen 14 und 15 Uhr gab es auf dem Rathausplatz eine Versammlung zum Gedenken an die rechtsextremen Anschläge von Hanau. Hier nahmen rund 100 Menschen teil.