Erneut Ärger um Alla-Hopp-Anlage

In Edenkoben ist abermals ein Spielgerät gesperrt worden. Wegen Lärms. Auf Betreiben eines Anwalts. Obwohl bereits Lärmschutzwände geplant sind. Eltern protestieren.

Wissenswertes zur Hühnerhaltung

Was haben Hühner mit Urzeittieren zu tun? Kann man das Federvieh hypnotisieren? Was fressen die Tiere am liebsten? Fragen über Fragen. Hühnerflüsterer Axel Hilckmann weiß die Antworten.

Wochenlang offline

Ein Frankweilerer musste zwei Monate ohne Internet auskommen. Schuld war ein kaputtes Erdkabel. Warum die Reparatur so lange dauerte, darüber streiten sich Tarifanbieter und Netzbetreiber. Der Betroffene will nun Entschädigung.

Guter Wein, gute Sache

Die Verantwortlichen des Hotels Alte Rebschule in Rhodt sind unter die Winzer gegangen. Sie verkaufen ihre Erzeugnisse für den guten Zweck. Dank einer Spende können sie einen Auszubildenden in Landau unterstützen.

Familienfreundliche Museen

Es sind Herbstferien. Von unbeständigem Wetter unabhängig ist man beim Museumsbesuch. Wir stellen Anlaufstellen vor, in die man umsonst oder zu familiengünstigen Preisen reinkommt, ohne allzu weit zu fahren.

Mehr Kiesabbau möglich

Der Bau des Reserveraums für Extremhochwasser führt zu einer vorzeitigen Erlaubnis, die Kiesabbaufläche in Leimersheim zu erweitern. Grund ist auch die geplante Baustraße. Aber es gibt Auflagen.

Rechnungshof prüft Unterlagen

Die rechtswidrige Kündigung einer Kita-Leiterin könnte ungeahnte Folgen haben. Die verschuldete Stadt Kandel hatte sich mit der Leiterin eine juristische Auseinandersetzung geliefert, obwohl es schon ein Urteil des Arbeitsgerichts gab.