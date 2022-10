Es sind Herbstferien. Von unbeständigem Wetter unabhängig ist man beim Museumsbesuch. Wir stellen Anlaufstellen vor, in die man umsonst oder zu familiengünstigen Preisen reinkommt, ohne allzu weit zu fahren.

Die ganze Welt redet über den Klimawandel. Eine recht neue Ausstellung im Hördter Forsthaus greift das globale Top-Thema auf und verknüpft es mit dem Hochwasserschutz vor der Haustür. Dieser spielt im Ort eine wichtige Rolle: In der Rheinaue wird ein 32 Millionen Kubikmeter großer Rückhalteraum für Extrem-Hochwasser gebaut. Die Besucher sollen nicht nur hinschauen, sondern mitmachen: Experimentierstationen zeigen auf, wie jeder Energie und CO 2 sparen kann, wie der Treibhauseffekt entsteht und sich das Klima der letzten Jahrtausende verändert hat. An einem digitalen Modell der Hördter Aue können Besucher Überflutungsszenarien simulieren und historische Rheinstromkarten einblenden.

Bauarbeiten an der Römerstraße zeigt die Playmobil-Ausstellung in Rheinzabern. Foto: Eichenlaub

Dann tauchen die Besucher in die Pflanzen- und Tierwelt der Rheinaue ein. Wandtafeln, Wimmelbilder und Modelle informieren über Wildbienen und Wildkatzen, über unliebsame Einwanderer wie den Ochsenfrosch und Auenbewohner, die sich bald hier ansiedeln sollen, wie den Biber. Die Ausstellung „Wasser, Aue, Wandel“ ist nur an ausgewählten Sonntagen geöffnet, das nächste Mal am 23. Oktober, 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Großes Rom ganz klein

Eine besondere Miniaturwelt ist derzeit im Terra-Sigillata-Museum in Rheinzabern zu sehen. Ein Besuch lohnt sich auch für Menschen, die bereits die Dauerausstellung über römische Geschichte kennen. Ein Böhl-Iggelheimer hat aus Playmobil-Figuren und in 50 Szenen detailgenau das Leben der Römer in der germanischen Provinz in 50 Szenen nachgebaut. Dazu gehört etwa die Werkstatt eines Rheinzaberners, der im 19. Jahrhundert sehr erfolgreich römische Keramik fälschte. Große Vitrinen zeigen Gehöfte und Handwerksbetriebe und das Leben rund um den römischen Limes. Wer genau hinschaut, entdeckt sogar handwerklich perfekt gedrehte Terra-Sigillata-Schalen und Teller in Miniaturformat. Die Sonderausstellung „Veni, vidi, Playmobil“ im Terra-Sigillata-Museum ist donnerstags und freitags, 11 bis 14 Uhr, samstags 11 bis 15 Uhr und sonntags 11 bis 17 Uhr geöffnet. Für Erwachsene kostet der Eintritt 3 Euro, für Kinder ab sechs Jahre und Jugendliche 1 Euro.

In der Regel fahren die Züge auf der Germersheimer Modellbahn immer am ersten Sonntag im Monat. Archivfoto: Mohr

Imposante Haie und leuchtende Quallen

Richtig viel erleben für kleines Geld können Besucher auch im Naturkundemuseum Karlsruhe. Die überregional bekannte Einrichtung bietet Familienkarten für 10 Euro an, wobei Jugendliche bis 17 Jahren sowieso nichts zahlen. Immer freitags ab 13 Uhr kann dann jeder kostenfrei in die Ausstellung. Zu sehen gibt es eine bunte Unterwasserwelt inklusive leuchtenden Quallen, possierlichen Seepferdchen und imposanten Haien im Vivarium. In zahlreichen Dioramen werden zudem Tiere in ihren natürlichen Lebensräumen gezeigt und vorgestellt. Auch Fossilien und als einer von vielen Höhepunkt ein lebensgroßes Flugsauriermodell gehören zur Ausstellung. Info: www.smnk.de

Leuchtende Quallen sind im Vivarium in Karlsruhe zu bestaunen. Foto: Sandbiller

Wie im Wimmelbild

Große Augen bekommen Besucher in der Miniaturwelt der Modellbahnfreunde Germersheim. 700 Meter Schienen sind im Zeughaus verlegt, in einer der größten Modellbahn-Anlagen Süddeutschlands. Wie von Geisterhand fahren kleine Züge, Busse, Schiffe und Autos durch die Landschaft, die wie auf einem Wimmelbild viele Szenen des alltäglichen Lebens zeigt: eine Hochzeit, Feldarbeiter bei der Ernte, Störche bei der Brutpflege oder Menschen beim Schwimmen im Badesee. Viele Gebäude haben Wiedererkennungswert, denn sie haben berühmte pfälzische Vorbilder, etwa der Trifels, das Hambacher Schloss und der Germersheimer Wasserturm. Die nächsten Fahrtage sind am Sonntag, 6. November, 14 bis 18 Uhr und bei der Museumsnacht am Freitag, 11. November, 19 bis 23 Uhr. Erwachsene zahlen 3,50 Euro, Kinder unter 11 Jahren 2 Euro. Die Familienkarte kostet 7 Euro.

Mitmachstation zum Klimawandel im alten Forsthaus. Foto: Iversen

Für ältere und technisch interessierte Kinder und für Erwachsene ist ein Besuch im Ziegeleimuseum Jockgrim zu empfehlen. In den Räumen der ehemaligen Falzziegelfabrik Ludowici wird die rund 100-jährige Ära der Ziegelherstellung in der Gemeinde gezeigt – wie vor Ort Ton gefördert, in der Ziegelei aufgearbeitet, in Form gebracht und gebrannt wurde. Neben Dachziegeln wurden in dem Werk, das 1972 stillgelegt wurde, auch andere Baumaterialien und Hausschmuckelemente hergestellt. Außerhalb lohnt sich ein Blick auf das „Kugelhaus“, das Johann Wilhelm Ludowici in den 1950er-Jahren entwickelt hat. Das Ziegeleimuseum beim Bürgerhaus ist jeden Mittwoch und Samstag, 14 Uhr bis 17 Uhr sowie Sonntag, 10 bis 17 Uhr, geöffnet. Der Eintritt kostet 3 Euro, Kinder unter 14 Jahre sind frei. Wer das Ziegeleimuseum besuchen will, muss sich beeilen: Es ist vom 12. November bis 8. Januar 2023 geschlossen.