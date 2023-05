Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was haben Hühner mit Urzeittieren zu tun? Kann man das Federvieh hypnotisieren? Was fressen die Tiere am liebsten? Und wie baut man ihnen einen artgerechten Stall? Fragen über Fragen. Hühnerflüsterer Axel Hilckmann weiß die Antworten.

Die Eierlieferanten im eigenen Garten zu haben, ist lange Jahre – gerade in der Stadt – als nicht mehr zeitgemäß belächelt worden. Doch neuerdings kommt es offenbar