Sternekoch verlässt Dorf

Faycal Bettioui hatte mit seinem Team in der „Krone“ einen Michelin-Stern nach Neupotz geholt. Nun hat er das Dorf verlassen, in das Traditionshaus zieht mit „Lilly“ ein neues Restaurant ein. Das planen die Pächter.

Baugebiet wird vorbereitet

In Queichheim wird das Areal Südlich Breiter Weg gerodet. Dort entsteht ein großes Neubaugebiet. Wegen der Vogelbrut müssen die Arbeiten bis Ende Februar abgeschlossen sein. Eine Anwohnerin sorgt sich um geschützte Tierarten und viele Igel. Nimmt die Stadt genügend Rücksicht?

Corona beflügelt Online-Geschäft

Die Vorfahren haben Bauern mit Pferdegeschirr ausgestattet, die Nachfolger bieten heute edle Taschen und Koffer, aber auch Schulranzen und Rucksäcke an. Leder Horn blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück.

Mountainbiker auf hoher See

Kapsweyer ist sein Heimathafen. Bei der Aida-Kreuzfahrtflotte wagt Lukas Hiegle den Aufbruch zu neuen Ufern. Auf dem Schiff ist er zudem weit weg vom klassischen Bürojob.

Behörde soll Familien nach Beben helfen

Auch Familien im Landkreis von den Auswirkungen des Erdbebens im türkisch-syrischen Grenzgebiet betroffen. Die Kreisverwaltung könnte sie unterstützen, schlägt der Vorsitzende des Beirats für Migration und Integration vor.

Ansturm auf Umzug der Gäßeknie

Wer am Sonntag erst kurz vor Beginn des Faschingsumzuges von auswärts kam, hatte große Probleme einen Parkplatz zu finden. Der Zuspruch war größer, als in der Zeit vor Corona. So lief der Zug.