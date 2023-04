Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er hat „große Lust“, mit seinem Ortsverband in den Wahlkampf zu ziehen, will etwas für Senioren tun, aber auch die Neubürger Contwigs mehr ins Dorfleben einbeziehen: Bei einer Mitgliederversammlung im Bürgerhaus in Dellfeld wählte die SPD David Betz einstimmig zum Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 14. März. Er möchte „mal einen halben Schritt zur Seite gehen, um einige Dinge anders zu sehen“.

Klare Sache: Zwölf SPD-Mitglieder waren stimmberechtigt, zwölf gaben dem 39-Jährigen ihre Stimme. Mit den Worten „es ist mir eine große