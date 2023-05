Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Ende der Ratssitzung am Donnerstag wurde es still. Als die Besucher bereits aufstanden und den Raum verlassen wollten, verkündete Bürgermeister Karlheinz Bärmann, dass er sein Amt am 31. März 2021 niederlegen wird. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagt er deutlich, was ihn zu diesem Schritt bewegt hat. Wer sein Nachfolger werden könnte, ist offen. Mehrere führende Contwiger Politiker winken aber ab.

„Die Arbeit wird immer mehr und mehr. Als Ehrenamtlicher ist das fast gar nicht mehr zu stemmen“, sagte Karlheinz Bärmann in der Sitzung. Den Rücktrittstermin am