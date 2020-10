Karlheinz Bärmann, Bürgermeister von Contwig, tritt zum 31. März 2021 zurück. Das gab er in der Ratssitzung am Donnerstagabend bekannt. Den Termin hat er gewählt, damit die Contwiger bereits am 14. März, dem Termin der Landtagswahl, einen Nachfolger wählen können. Als Grund nannte er sein Alter. Das Amt des Contwiger Bürgermeisters sei mittlerweile eine Vollzeitaufgabe, die er nicht mehr erfüllen könne. Karlheinz Bärmann ist seit 2009 Bürgermeister von Contwig. Er ist 67 Jahre alt und gehört der CDU an. Er wurde im Sommer 2019 wiedergewählt. Seine Amtszeit läuft regulär im Sommer 2024 ab.