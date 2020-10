Nadine Brinette soll Bürgermeisterkandidatin der Contwiger CDU werden. Das beschloss der Parteivorstand am Samstagmittag einstimmig. Nun sollen noch die Mitglieder die Entscheidung bestätigen, was als sicher gilt.

Nadine Brinette ist 32 Jahre alt, hat einen Sohn und eine Tochter und führt zusammen mit ihrem Mann die Contwiger Spedition Sefrin, die sie 2011 von ihrem Großvater Eugen Sefrin übernommen hat. Mitte Oktober wurde sie einstimmig von 33 der 76 CDU-Mitglieder zur neuen Vorsitzenden gewählt.

Auch am Samstag fiel das Votum einstimmig aus. 17 Mitglieder waren bei der Sitzung im Stambacher Sportheim anwesend, neben dem Partei-Vorstand auch Bürgermeister Karlheinz Bärmann und der zweite Ortsbeigeordnete Emil Stöckle sowie der Fraktionssprecher im Gemeinderat und sein Stellvertreter, Thorsten Sefrin und Jürgen Klein. Gegenkandidaten gab es keine. Brinette bestätigte auf Nachfrage der RHEINPFALZ, dass zu Beginn der Kandidatensuche auch Alfred Sefrin, unter anderem als Dirigent des Musikzugs der VT Contwig bekannt, gefragt worden sei. Er habe eine Kandidatur aber aus Zeitgründen abgelehnt.

Da sie zweimal einstimmig gewählt wurde, ist Nadine Brinette zuversichtlich, dass auch die Mitgliederversammlung ihre Kandidatur bestätigen wird. Das Treffen war für November geplant, wird nun aber wegen der Corona-Einschränkungen verschoben, voraussichtlich in den Dezember. Zeit ist noch genug: Die Wahl ist für 14. März geplant. Bürgermeister Karlheinz Bärmann hatte am 1. Oktober im Gemeinderat verkündet, dass er Ende März als Bürgermeister zurücktritt. Er hatte den Termin so gewählt, dass sein Nachfolger zusammen mit dem neuen Landtag gewählt werden kann.

Gegenkandidat könnte David Betz werden, der schon 2019 für die SPD als Bürgermeisterkandidat angetreten war. Er hatte Anfang Oktober gegenüber der RHEINPFALZ gesagt, dass er bereit wäre, noch mal anzutreten. Zwar beginnt nun noch nicht der Wahlkampf, aber sie mache sich „sicher schon Gedanken, was ich einbringen kann“, sagte Brinette am Samstag im Gespräch mit der RHEINPFALZ.