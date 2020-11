David Betz tritt im März erneut bei der Bürgermeisterwahl in Contwig an. Die SPD nominierte ihn am Donnerstagabend im Dellfelder Bürgerhaus einstimmig mit zwölf Stimmen. Gegenkandidaten gab es keine.

David Betz tritt damit gegen Nadine Brinette (CDU) an. Die 32-jährige, die auch neue Vorsitzende des CDU-Ortsvereins ist, wurde schon im Oktober nominiert. Die Wahl im März 2021 ist notwendig, weil Amtsinhaber Karlheinz Bärmann zum 31. März nach zwölf Jahren im Amt zurücktritt. Das hatte er Anfang Oktober angekündigt. Weitere Kandidaten gibt es derzeit nicht.

Betz war bereits Mitte 2019 SPD-Kandidat und verlor damals gegen Amtsinhaber Karlheinz Bärmann. Mit 37 Prozent der Stimmen holte er aber ein besseres Ergebnis als alle anderen Gegenkandidaten früherer Jahre. Er schnitt sogar besser ab als frühere Kandidaten von SPD und UWG zusammen. Betz ist 39 Jahre alt. Er arbeitet im Pirmasenser Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten Angelika Glöckner, und er ist seit Sommer erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde und damit Stellvertreter von Verbandsbürgermeister Björn Bernhard (CDU).