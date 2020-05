David Betz (39) aus Contwig ist neuer erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde (VG) Zweibrücken-Land. In der Sitzung des VG-Rates am Donnerstagabend erhielt er 18 Stimmen, was darauf hindeutet, dass ihn die SPD-FDP-Grünen-Koalition geschlossen gewählt hat. Gegenkandidat Klaus Martin Weber (CDU) aus Käshofen erhielt 13 Stimmen. So viele Sitze hat die Opposition aus CDU und UWG. Die CDU hatte zunächst den bisherigen ersten Beigeordneten Thomas Hohn (FDP) aus Hornbach vorgeschlagen, der eine Kandidatur allerdings ablehnte. Betz ist nun zunächst Stellvertreter von Bürgermeister Jürgen Gundacker (rechts), der am 15. Mai verabschiedet wird. Danach führt Betz die Amtsgeschäfte, bis der neu gewählte Bürgermeister Björn Bernhard (CDU) am 1. Juni sein Amt antritt. Thomas Hohn wurde im Anschluss mit einer Nein-Stimme zum zweiten Beigeordneten gewählt. Der bisherige zweite Beigeordnete Bernd Hofer (Grüne) aus Käshofen wurde mit 25 Ja- und sechs Nein-Stimmen zum dritten Beigeordneten gewählt. Die bisherige dritte Beigeordnete Doris Schindler (SPD) aus Dellfeld kandidierte nicht mehr, behält aber ihren Sitz im Verbandsgemeinderat.