Nach Weihnachten können die Contwiger Viertklässer in die Container an der Stambacher Grundschule ziehen. Die sind so gut wie fertig. 300 000 Euro kostet es, die Container für drei Jahre zu mieten. Wie es mit der Grundschule weitergeht, das soll der Verbandsgemeinderat möglichst bald entscheiden. Mittlerweile liegt die Untersuchung vor, wie viel ein Umbau in Stambach kosten würde und wie viel in Contwig.

Innerhalb der nächsten beiden Wochen sollen Container, die seit Oktober auf dem Bolzplatz hinter der Stambacher Grundschule stehen, an die Schule übergeben werden. Bis auf Restarbeiten