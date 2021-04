300 000 Euro soll es derzeit kosten, Container zu mieten, um alle Contwiger Grundschüler in Stambach zu unterrichten. Dem stimmte der Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land am Donnerstag in Dietrichingen einstimmig zu.

Die Container werden benötigt, weil das Grundschulgebäude in Contwig seit November gesperrt ist. Die Verbandsgemeinde möchte es aufgeben und in Stambach anbauen. Diesen Beschluss muss der Verbandsgemeinderat aber erst noch fassen. Eine Eilentscheidung der Verbandsgemeindespitze vom März hatte er im Mai wieder gekippt.

Der erste Beigeordnete David Betz (SPD), der auch für die Bildung zuständig ist, forderte am Donnerstag, dass der Rat zunächst diesen Grundsatzbeschluss erneut fasst, bevor er für drei Jahre Container mietet. „Das können wir nicht“, erwiderte Verbandsbürgermeister Björn Bernhard. Man habe auch mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) gesprochen, und man müsse zuerst die Wirtschaftlichkeit berechnen.

So teuer, wie es noch zur Wochenmitte aussah, werden die Container aber nicht: Bernhard hatte im Telefonat mit der RHEINPFALZ von 190 000 Euro pro Jahr gesprochen, korrigierte sich aber am Donnerstag: Das Angebot galt für zwei Jahre. Die Firma CMD aus Sachsen-Anhalt hat aber am Donnerstag ein neues Angebot vorgelegt. Anstatt drei Klassenräume für zwei Jahre sollen nun vier Klassenräume für drei Jahre gestellt werden und jeweils 60 Quadratmeter groß sein. 300 000 Euro soll das kosten.

Die Verbandsgemeinde will aber noch Skonto aushandeln und keine Whiteboards mieten, die die Schule schon hat. Außerdem liegt die Mehrwertsteuer seit Mittwoch nur noch bei 16 Prozent. Nicht enthalten sind die Kosten, um die Leitungen zu verlegen und die Fläche auf dem Bolzplatz hinter der Stambacher Grundschule zu befestigen. Hierfür sind in der Machbarkeitsstudie 55 000 Euro veranschlagt.

Der Zweibrücker Architekt Martin Grub sagte in der Sitzung, dass es derzeit wegen der Corona-Krise schwierig sei, überhaupt Container zu bekommen. Er fühlte sich an 2015/16 erinnert, als die Container gefragt waren, um Flüchtlinge unterzubringen. Die Firma CMD habe nicht nur das günstigste Angebot abgegeben, sondern sei für drei Jahre günstiger als die anderen beiden Bieter für zwei Jahre. Laut Vorlage zur Sitzung hat die Firma auch die Container an der Grundschule in Dellfeld gestellt „und diesen Auftrag zur vollen Zufriedenheit abgewickelt“.

Jeder Klassenraum wird ein Handwaschbecken haben, zudem werden zwei Toilettencontainer aufgestellt. Sie sollen bis November stehen, werden aber erst nach den Weihnachtsferien genutzt. Bis dahin bleiben die künftigen Viertklässer an der Gesamtschule. Sollten in den nächsten drei Jahren so viele Kinder eingeschult werden, dass vier Klassensäle nicht reichen, sagte Martin Grub schon mal: „Für einen fünften Container wär’ auch noch Platz.“