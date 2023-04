Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass die Grundschule in Contwig aufgegeben wird, Stambach einen Anbau bekommt und die komplette Schule dorthin umzieht – diese Eilentscheidung hat der Verbandsgemeinderat am Donnerstag aufgehoben. Contwig hatte kritisiert, dass es an den Gesprächen nicht beteiligt war.

Vor sechs Wochen hatten die Fraktionssprecher im Verbandsgemeinderat und die Verbandsgemeindespitze entschieden, das sanierungsbedürftige Gebäude in Contwig aufzugeben und stattdessen in Stambach anzubauen.