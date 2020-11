In einer kleinen Feierstunde in der Schulturnhalle Stambach überreichte Schulrätin Claudia Sahner am Dienstagmittag Peter Schmidt die Ernennungsurkunde zum Leiter der Contwiger Grundschule. Ohne Kinder, mit viel Abstand, recht nüchtern und etliche Wochen verspätet ging die Ernennung über die Bühne.

Zwar ist Peter Schmidt bereits seit 23. Juli dieses Jahres – seit dem Ende des üblichen Jahres als kommissarischer Schulleiter – auch ganz offiziell Schulleiter, doch die Ernennungsfeier musste wegen Corona immer wieder verschoben werden. „In diesem Jahr hast du dich mit den Besonderheiten der Schule, unter anderem das Schimmelproblem, aber auch mit dem Kollegium und den Schülern vertraut machen können“, sagte Claudia Sahner – die vor ihrem Wechsel zur Schulaufsicht Schmidts Vorgängerin als Contwiger Schulleiterin war – in einer kurzen Ansprache vor einer Handvoll Kollegen und Elternvertretern. Als Schulleiter brauche man Geduld und ein offenes Ohr, fuhr Sahner fort. Und beides hat Peter Schmidt, der in drei Wochen seinen 60. Geburtstag feiert und dem die Schulrätin als Nervennahrung eine „Bonbonniere für Männer“ schenkte. Nachhaltigkeit und Digitalisierung nannte Schmidt selbst als wichtige Zielpunkte seiner Arbeit. Dabei lobte er ein besonders engagiertes Kollegium.

Peter Schmidt stammt aus Pirmasens, wohnt aber schon lange in der Nähe von Landstuhl. Bevor er an die Grundschule Contwig mit ihren beiden Schulhäusern Contwig und Stambach kam, hatte er an der Grund- und Realschule plus in Glan-Münchweiler Mathematik in dritten und vierten Klassen sowie neunten und zehnten Klassen unterrichtet. „Ich habe mich für dritte und vierte Klassen entschieden. Das macht viel mehr Spaß“, sagte er am Dienstag. Der Naturwissenschaftler mit Hauptfach Mathematik kann auch Biologie und Physik unterrichten.

Peter Schmidt hat drei Kinder und engagiert sich seit Jahren im Umweltschutz. Neben seiner Mitgliedschaft im Nabu ist er in der Gesellschaft für Naturschutz Ornithologie Rheinland-Pfalz (Gnor) aktiv. Zudem ist er noch bis zur nächsten Wahl Vorsitzender der Lehrergewerkschaft GEW in Kusel. Nach der oft verschobenen Neuwahl, die voraussichtlich im Frühjahr ansteht, möchte er in die GEW Zweibrücken wechseln, allerdings nicht als Vorsitzender.

Angesprochen auf die beiden Schulstandorte, die mit Hilfe von Containern derzeit zu einem einzigen in Stambach gemacht wurden, sagt er: „Hoffentlich bleibt es dabei.“ An seiner Grundschule unterrichten derzeit zwölf Lehrer und Lehrerinnen, ein Pastoralreferent und eine studentische Vertretungslehrerin insgesamt neun Klassen. Die Grundschule Contwig ist zweizügig, bis auf die drei zweiten Klassen. Für nächstes Jahr rechnet Peter Schmidt wieder mit drei ersten Klassen. Es fehlten nicht mehr viele Neuanmeldungen, bis die Klassen erneut geteilt werden.