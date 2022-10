„Achtung! Ab Oktober steigt die Gefahr von Wildunfällen“, warnt Hubertus Gramowski, stellvertretender Kreisjagdmeister für die Stadt und den Kreis Kaiserslautern, die Verkehrsteilnehmer. Gerade die Morgendämmerung sei im Herbst äußerst gefährlich.

Wie schon in den vergangenen Jahren ruft das Broadway Kino gemeinsam mit den DRK-Ortsvereinen Landstuhl und Ramstein auch in diesem Jahr wieder zur „Halloween-Blutspende-Edition“ am 31. Oktober auf.

Gut ein- und durchschlafen ist nicht für jeden problemfrei möglich. Arzt Gabriel Lacourt gibt Tipps, wie sich die Zeitumstellung Ende Oktober erfolgreich meistern lässt und erklärt, warum mehr Zeit im Bett keine Lösung bei Schlafproblemen ist.

Der Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie zerrt zurzeit an Nerven. Bewegt sich weiter nichts, „dann rauscht’s aber“, kündigte am Donnerstag der Lauterer IG-Metall-Chef Bernd Löffler kurz vor Verhandlungsrunde drei an. Am Freitag läuft die Friedenspflicht aus. Es drohen Warnstreik-Wellen.

Ohne Vorwarnung kam die Flut über das Ahrtal. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 brach eine Katastrophe über die beschauliche Weinregion herein. Zurück blieben Schlamm, unfassbares Leid und viele Jahre harte Arbeit. Andy Neumann nahm am Mittwochabend im Congress Center (CCR) die Besucher seiner Lesung mitten hinein in die traumatische Situation der Flutnacht.

Am Sonntag gibt es zum Abschluss der diesjährigen Gartenschau-Saison ein buntes Kinder-Halloween-Spektakel. Organisatorin ist Melanie Groß, Projektleiterin bei der Lebenshilfe Westpfalz.