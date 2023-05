Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ohne Vorwarnung kam die Flut über das Ahrtal. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 brach eine Katastrophe über die beschauliche Weinregion herein. Zurück blieben Schlamm, unfassbares Leid und viele Jahre harte Arbeit. Andy Neumann nahm am Mittwochabend im Congress Center (CCR) die Besucher seiner Lesung mitten hinein in die traumatische Situation der Flutnacht.

„Es war doch nur Regen?! Protokoll einer Katastrophe“, heißt sein Buch, das im Gmeiner Verlag erschienen ist. Hierin verdeutlicht er auf sehr persönliche Weise, welche Ängste