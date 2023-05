Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie schon in den vergangenen Jahren ruft das Broadway Kino gemeinsam mit den DRK-Ortsvereinen Landstuhl und Ramstein auch in diesem Jahr wieder zur „Halloween-Blutspende-Edition“ am 31. Oktober auf.

An jenem Tag sind Spendenwillige dazu eingeladen, in der Zeit von 15.30 bis 20 Uhr im Ramstein-Miesenbacher Broadway Kino einen Beitrag zur Versorgung mit Blutkonserven zu leisten. Blutspenden sind laut