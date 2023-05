Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stimmung? Angespannt. Die Beschäftigten? Wild entschlossen, wohl auch zornig: Der Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie zerrt zurzeit an Nerven. Bewegt sich weiter nichts, „dann rauscht’s aber“, kündigte am Donnerstag der Lauterer IG-Metall-Chef Bernd Löffler kurz vor Verhandlungsrunde drei an. Am Freitag läuft die Friedenspflicht aus. Es drohen Warnstreik-Wellen.

„Ich lasse mich ja gern positiv überraschen“: Allzu viel Zuversicht aber hatte Thorsten Zangerle nun nicht im Gepäck, als er am Donnerstag in Richtung Taunus aufgebrochen