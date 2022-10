Endlich wieder Gruseln und Spaß dabei haben! Am Sonntag gibt es zum Abschluss der diesjährigen Gartenschau-Saison ein buntes Kinder-Halloween-Spektakel. Organisatorin ist Melanie Groß, Projektleiterin bei der Lebenshilfe Westpfalz. „Ich lese gerne mal einen Psychothriller“, meint die 44-Jährige, die aus der Nähe von Karlsruhe stammt, seit 1999 in der Pfalz und aktuell in Otterberg lebt.

Für Groß wird der Sonntag jedoch ein Arbeitstag sein, an dem meistens viel zu tun ist. „Aber das macht ja auch Spaß“, meint die Projektleiterin. Ab 11 Uhr werden die kleinen Gruselfans am Eingang vom Drachen Drako, einer Handpuppe, begrüßt. „Drako ist ein kleines, wildes Wesen, das aus dem Zoo ausgebüxt ist.“ Im Neumühlepark gibt es ab 12 Uhr ein buntes Mitmachprogramm mit Kinderschminken, Kürbisschnitzen und Basteln. Beim Gruselparcours führen verschiedene Spielstationen die Kids zu gruseligen Leckereien, und auf der Freilichtbühne gibt es einen Kostümwettbewerb, Tanzauftritte und eine verrückte Zaubershow.

Die besten Kostüme werden gesucht

Süßes oder Saures? Natürlich darf für die hungrigen Geister auch das entsprechende Essensangebot vom Spinnenkuchen bis zum Monster-Getränk nicht fehlen. Wo sich alles um Hexen, Geister und Vampire dreht, werden die gruseligsten Kostüme angezogen. Ab 14 Uhr können sich die kleinen Monster zum Kostümwettbewerb anmelden und diese ab 15.30 Uhr vorstellen; um 16.45 Uhr findet dann die Preisverleihung statt. Um 16.30 Uhr zeigt die Tanzschule Metzger den Gruselfans, wie sich Halloween und Tanzen miteinander vereinbaren lassen. „Der verrückte Professor“ heißt um 17 Uhr die Zaubershow mit Fabian Kelly aus Ober-Flörsheim. „Mit seiner Comedy-Zauberei gibt er der Show einen schrulligen Touch“, kündigt Melanie Groß an.

Gegen Abend wird dann die Geisterstunde eingeläutet. Gemeinsam streifen die Kids bei zunehmender Dunkelheit durch den gruselig geschmückten Park. „Wir machen mit den Kindern zusammen von der Bühne aus eine kleine Wanderung durch den Park in Richtung Ausgang. Die eine oder andere Stelle ist illuminiert und mit ein paar Gruseleffekten hergerichtet“, sagt Groß und will natürlich nicht zu viel verraten.