Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde findet das „erschreckend“: Die AfD hat bei der Europa- und der Kommunalwahl in einigen Leiningerland-Orten besonders gut abgeschnitten. Was ihre Anhänger beim Urnengang anders machen als viele andere Bürger, wie die Rechtsaußen-Partei nun vor Ort vorgehen will und welche Dörfer sich dem Trend widersetzt haben.

Wie hat die AfD bei der Europawahl im Leiningerland abgeschnitten?

Auch