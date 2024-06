Bei den Kreistagswahlen hat die AfD in Haßloch (23,1 Prozent) und in der Verbandsgemeinde Lambrecht (19,4 Prozent) am besten abgeschnitten. Zwei Orte im Kreis sind sogar blau gefärbt. Bedeutungslos ist die Partei nirgends, fast überall holte sie zweistellige Ergebnisse. Nur in der VG Wachenheim blieb sie knapp unter 10 Prozent.

Bei der Analyse der Personenstimmen für den Kreistag fällt auf, dass AfD-Mitglieder alle über 31.000 Stimmen geholt haben. Das liegt vor allem daran, dass die AfD-Bewerber alle jeweils