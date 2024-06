Fünf Kandidaten traten bei der Eisenberger Stadtbürgermeister-Wahl an, und so kam es wie erwartet: Amtsinhaber Peter Funck (FWG) und Sissi Lattauer (SPD) müssen in zwei Wochen in die Stichwahl. Wie die einzelnen Bewerber abschnitten und was sie allesamt bei der Auszählung erschreckt hat.

„Haben Sie das gesehen?“ Immer wieder hielt ein kreidebleicher Kommunalpolitiker einem Beistehenden sein Smartphone hin. Die guten AfD-Ergebnisse bei den Europawahlen, aber auch generell