Wie geht es nach der vierten Klasse für mein Kind weiter? Das fragen sich gerade viele Eltern an den zehn Grundschulen in Stadt und Vororten. In Frankenthal haben sie die Wahl zwischen fünf verschiedenen Schulen. Wir haben zusammengestellt, wo diese ihre Stärken und Besonderheiten sehen.

Bei der Realschule plus gibt es in Rheinland-Pfalz zwei Schulformen: integrativ und kooperativ. In Frankenthal steht die Friedrich-Ebert-Realschule plus für ersteres Modell: Auch nach der