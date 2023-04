Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die akute Raumnot am Albert-Einstein-Gymnasium (AEG) ist vorerst gelindert. Der neue Erweiterungsbau, der sich im Süden an das bestehende Gebäude angliedert, ist am Mittwoch auf dem künftig auch zu Unterrichtszwecken nutzbaren Freigelände offiziell in Betrieb genommen worden.

Dass Schulleiterin Sabine Schanz bei dem Bauprojekt den Vergleich mit dem Berliner Flughafen BER bemühte, drängte sich bei der langen Planungszeit förmlich auf. Schon bei ihrer Amtseinführung