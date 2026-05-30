Am 31. Mai endet in Frankenthal ein Stück Industriegeschichte. Wie die vergangenen Wochen und Monate gelaufen sind und wie es mit den Mitarbeitern weitergehen soll.

Der historische Eingangsbereich der Albert Frankenthal GmbH in der Lambsheimer Straße liegt still und verlassen da an diesem Donnerstagnachmittag. Schon seit Jahren wird er nicht mehr genutzt; langsam bahnt sich das Grün zwischen den Ritzen der vier gerundeten Steinstufen seinen Weg. Sie mutet symbolisch an, diese Verwilderung.

Denn zukünftig wird nicht mehr nur der alte Eingangsbereich verlassen daliegen, sondern auch der ganze Rest des Traditionsunternehmens. 165 Jahre hat das einstige KBA-Werk zum Wirtschaftsstandort Frankenthal gehört, „ein Name und eine Marke von Weltruf“, wie es in einem eigens zum 100-jährigen Bestehen produzierten Film von 1961 heißt. Im Intro des knapp eine Dreiviertelstunde dauernden Films heißt es weiter, die Druckmaschinen aus dem Werk Frankenthal seien das „Ergebnis großer Ingenieurskunst“ und genießen daher besonderes Vertrauen.

Das Schild zum 150-jährigen Bestehen hängt noch an der Hauswand in der Lambsheimer Straße in Frankenthal. Foto: Anna-Marie Müller

65 Jahre nach diesen lobenden Worten wird die Frankenthaler Produktionsstätte geschlossen. „Die Nachfrage nach Walzen ist stark zurückgegangen“, hieß es vonseiten des Mutterkonzerns Koenig & Bauer AG (früher KBA von Koenig & Bauer-Albert) unmittelbar nachdem die Verkündung öffentlich wurde. Was an Produktion noch anfällt, soll nun vom Stammwerk in Würzburg übernommen werden. 71 Menschen sind von der Schließung betroffen.

Mehr zu KBA in Frankenthal

Anno dazumal: Die Firma Albert

Zum Aus der Albert Frankenthal GmbH: Zwei Zeitzeugen schwelgen in Erinnerungen

„Aus heiterem Himmel“: Was zur Schließung der Albert Frankenthal GmbH bekannt ist

„Diese Verhandlungen waren schnell und dreckig“

Die Verhandlungen zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung hatten laut Gewerkschaft sowohl eine Abfindung als auch einen Sozialplan hervorgebracht. Mathias Franz, Politischer Sekretär der IG Metall, kritisierte gegenüber der RHEINPFALZ die geringe Wertschätzung, die der Belegschaft von der Geschäftsführung entgegengebracht worden sei.

Auch jetzt, kurz vor der endgültigen Schließung des Unternehmens, findet er deutliche Worte: „Diese Verhandlungen waren schnell und dreckig. Man hat versucht, das Kündigungsschutzgesetz auf Biegen und Brechen zu unterbieten. Das waren keine Verhandlungen auf Augenhöhe.“ Die Gewerkschaft befürchte, dass Frankenthal womöglich nicht der einzige Standort bleiben könnte, der geschlossen wird, sondern dass Frankenthal gewissermaßen eine Art Test gewesen sei.

Auch dieses Eingangsschild mag symbolisch für die Lage stehen: Es ist tatsächlich vorbei mit der Albert Frankenthal GmbH. Foto: Anna-Marie Müller

„Beratungsmöglichkeiten dankbar angenommen“

Die Stimmung unter der Belegschaft in den vergangenen Wochen und Monaten beschreibt Franz als gedrückt. Die Gewerkschaft habe gemeinsam mit dem Betriebsrat verschiedene Beratungsmöglichkeiten organisiert, die auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter zugeschnitten waren. So habe es eine Rentenberatung gegeben und Gesprächstermine, bei denen Fragen wie „Wie geht es jetzt für mich weiter?“ oder Qualifizierungsmöglichkeiten besprochen wurden. „Diese Angebote sind sehr wohlwollend und dankbar angenommen worden“, so Franz.

Die Mehrheit der Beschäftigten sei zwischen 30 und 40 Jahren im Betrieb gewesen. Dass es von Koenig & Bauer kein Angebot zur Übernahme gegeben habe, hatte Franz bereits im RHEINPFALZ-Gespräch nach den Verhandlungen im April moniert. Nun berichtet er: „Ganz am Ende der Verhandlungen hat es ein eher süffisant klingendes Angebot gegeben. Ich halte das aber eher für eine Finte.“

Die Koenig & Bauer AG äußert sich dazu klar: „Wie im Rahmen der Verhandlungen transparent kommuniziert wurde, sind grundsätzlich alle Mitarbeitenden der Albert Frankenthal GmbH gekündigt – eine Übernahme an einen anderen Konzernstandort war nicht geplant.“

Ein Ende des Frankenthaler Werks war in den 1960er-Jahren nicht vorstellbar. In diesem Ausschnitt aus dem Film zum 100-Jährigen laufen die Maschinen heiß. Screenshot: Koenig & Bauer AG/Youtube

Auszubildende sind zu KSB gewechselt

Wie es für die ehemaligen Beschäftigten nun weitergeht, wisse er nicht im Detail, sagt Franz. Einige seien aber so betroffen gewesen, dass sie in den vergangenen Wochen und Monaten häufig krank waren. Die drei Auszubildenden, die Albert Frankenthal noch hatte, seien zu KSB gewechselt. „Das ging unproblematisch vonstatten“, so Franz. Für die jungen Menschen sei es besonders wichtig, ihre Ausbildung nicht unterbrechen zu müssen.

Auch zu der Einarbeitung der Würzburger Kollegen in die Walzenproduktion könne er nicht viel sagen. Nur das: „Die Frankenthaler haben ihre Würzburger Kollegen mit sehr viel Respekt behandelt und andersrum genauso. Die Würzburger hatten wohl erwartet, mit einer anderen Stimmung in Frankenthal empfangen zu werden. Aber die Kollegen können für die Situation ja nichts.“