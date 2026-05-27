Lange Warteschlangen sind vor dem Wertstoffcenter des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) im Starenweg keine Seltenheit. Wie die Situation künftig entspannt werden soll.

Obwohl am Wertstoffcenter eine zweispurige Verkehrsführung eingerichtet worden ist, zeigt sich, dass beide Spuren nicht gleichmäßig genutzt werden. Dies führt bei den Anlieferern immer wieder zu Konfliktsituationen und verbalen Auseinandersetzungen, weil besonders Ungeduldige das Reißverschlussverfahren missachten und sich vordrängen. Den Unmut bekommen häufig die EWF-Mitarbeiter im Kassenbereich ab. Sie werden – wie jüngst im Betriebsausschuss berichtet wurde – mit Beschwerden konfrontiert und teilweise auch persönlich angefeindet.

Allerdings ist nach Beobachtungen des EWF nicht die Verkehrsführung der Hauptgrund für die Rückstaus, sondern es sind die langen Aufenthalts- und Abfertigungszeiten auf dem Gelände. Zahlreiche Anlieferer bringen ihre Abfälle unsortiert zum Wertstoffcenter und halten mit der Trennung vor Ort den Betrieb auf. Ein weiteres Problem sind Gewerbetreibende, die größere Mengen anliefern und die Containerstandorte längere Zeit in Beschlag nehmen.

Größere Müllmengen müssen angemeldet werden

Darüber hinaus stellt das Personal nach Angaben des EWF bei Stichproben immer wieder fest, dass gewerbliche Anlieferer versuchen, verschiedene Schadstoffe in unsortierten Gebinden als Restmüll zu entsorgen. Der höhere Aufwand geht zu Lasten der privaten Anlieferer, für die das Wertstoffcenter primär gedacht ist.

Auf Antrag der CDU-Fraktion, die eine Sonderregelung für Gewerbetreibende ins Spiel brachte, will der EWF künftig nur noch vorsortierte Abfälle annehmen und die täglichen Kontingente für gewerbliche Anlieferer begrenzen. Wer größere Mengen entsorgen will, muss dies vorher mit dem Bürgerbüro telefonisch oder per E-Mail abstimmen. Separate Öffnungszeiten werden aus Kostengründen nicht angeboten.

Auch Umzug des Wertstoffcenters im Gespräch

Als weitere Maßnahmen, um die Abläufe zu optimieren, wurde im Betriebsausschuss angekündigt, im Einfahrtsbereich Verkehrsleitkegel zu platzieren, die Befestigung einer Schotterfläche zur Verbreiterung der Fahrbahn zu prüfen, die Markierungen zu erneuern und zusätzliche Verkehrsschilder aufzustellen. Auf lange Sicht gibt es Überlegungen, das Wertstoffcenter entweder umzubauen oder an anderer Stelle im Stadtgebiet neu zu errichten. Dies wird laut Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) letztlich davon abhängen, ob für ein solches Projekt Fördermittel in Anspruch genommen werden können.