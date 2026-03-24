Bald stehen in Frankenthal das Street-Food-Festival und ein verkaufsoffener Sonntag an. Für alle, die dann mit dem Bus in die Stadt kommen wollen, gibt es ein neues Angebot.

Es soll ein Highlight im April werden: das Street-Food-Festival samt verkaufsoffenen Sonntag. Von Freitag, 10., bis Sonntag, 12. April, stehen Foodtrucks in der Innenstadt von Frankenthal, zudem sind am Festival-Sonntag von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte geöffnet. In diesem Jahr werden die Besucher am verkaufsoffenen Sonntag kostenlos mit dem Bus in die Stadt fahren können.

Ein Angebot, das es auch in Nachbarstädten wie Worms oder Speyer zu besonderen Anlässen gibt, etwa an Adventssamstagen oder Einkaufssonntagen. „Frankenthal schließt jetzt auf“, sagte Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) dazu in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Klima und Mobilität.

Verkehr soll entlastet werden

Die Stadt Frankenthal bietet den Service in Kooperation mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) an, dessen Tarif in großen Teilen der Pfalz gilt. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ bestätigt die Verwaltung, dass die Stadt die Einnahmeausfälle übernimmt, die durch den Wegfall der Fahrscheinverkäufe entstehen. Laut einer Sprecherin bewegen sich diese im niedrigen dreistelligen Bereich.

Ziel des neuen Angebots sei es, „Besucherinnen und Besuchern eine bequeme und umweltfreundliche Anreise in die Innenstadt zu ermöglichen und gleichzeitig den innerstädtischen Verkehr zu entlasten“, teilt die Stadt mit.

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Das Ganze funktioniert so: Die Stadtbusse können am 12. April den gesamten Tag kostenlos genutzt werden. Fahrgäste brauchen dafür keinen Fahrschein, sondern können ohne Weiteres ein- und aussteigen – allerdings nur innerhalb des Frankenthaler Stadtgebiets einschließlich der Vororte.

Stadtbus fungiert als Shuttlebus

Das bedeutet zum Beispiel für Besucher, die nicht aus Frankenthal kommen: Sie können ihr Auto außerhalb der Innenstadt parken und dann kostenlos mit dem Bus zum Street-Food-Festival und zum Bummeln fahren. Der Stadtbus würde dann die Funktion eines Shuttlebusses übernehmen, die Fahrgäste müssen sich jedoch am regulären Sonntagsfahrplan orientieren. Zusatzfahrten sind nicht vorgesehen.

An den beiden übrigen Veranstaltungstagen des Street-Food-Festivals in Frankenthal, am 10. und 11. April, gilt das Angebot allerdings nicht. Wer dann den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) nutzen will, muss dafür zahlen. Das Street-Food-Festival startet nach Angaben der Stadt am Freitag direkt im Anschluss an den Wochenmarkt. Am Samstag und Sonntag sind Foodtrucks und Stände ab 12 Uhr geöffnet.

Im Netz

Weitere Informationen zum verkaufsoffenen Sonntag am 12. April und zum Programm des Street-Food-Festivals sind im Internet unter der Adresse www.frankenthal.de/events zu finden.