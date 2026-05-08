Ende Mai wird der vollautomatische Fahrradparkturm am Hauptbahnhof eröffnet. Was kostet das Parken? Wie wird gebucht und bezahlt? Ein Überblick.

Die Eröffnung des neuen Fahrradparkturms am Hauptbahnhof in Frankenthal rückt näher. Am 26. Mai, also in drei Wochen, ist es so weit. Das Radparkhaus bietet 96 Stellplätze, mit und ohne E-Ladefunktion. Damit sie auch genutzt werden, werben das Schweizer Unternehmen V-Locker und die Stadt Frankenthal mittlerweile rund um den Bahnhof mit Plakaten für den Turm. V-Locker betreibt das Parkhaus im Auftrag der Stadt.

Wie funktioniert der Fahrradparkturm? Und wie sehen die Tarife aus? Das Angebot ist so konzipiert, dass es vollautomatisiert abläuft. Heißt: Es steht niemand am Eingang des Turms und kassiert Geld. Vielmehr lädt der Nutzer zum Parken eine App von V-Locker herunter, registriert sich, bucht dort, was er braucht, und bezahlt auch auf diesem Weg. Dadurch soll gewährleistet sein, dass rund um die Uhr geparkt werden kann.

Mit Plakaten wie diesem wird am Bahnhof für den Fahrradparkturm und seine Angebote geworben. Foto: Claudia Wößner

Auf den Plakaten, die jetzt am Bahnhof hängen, ist ein QR-Code aufgedruckt. Mit ihm kann die notwendige App, www.v.locker.ch/app, installiert werden. Auch auf Flyern und am Turm selbst wird der QR-Code angebracht.

Fahrradparkturm: Zum Start 60 Freistunden

Nach Angaben der Stadt gibt es zum Start eine Testphase: Jeder erhält 60 Freistunden. In dieser Zeit sollen die Nutzer kostenlos und unverbindlich ausprobieren, welche Möglichkeiten das Radparkhaus bietet. Das Gratis-Angebot soll dabei auch über mehrere Tage hinweg genutzt werden können – so lange, bis die Freistunden aufgebraucht sind.

Damit es mit dem kostenlosen Testen klappt, müssen die Nutzer in der App unter Einstellungen und dem Punkt „Meine Gratisstunden“ den Code FT-BIKE-2026 eingeben. Eine Vertragsbindung gebe es nicht, heißt es aus dem Rathaus.

Stundentarif, Tagespreis und Monatsabo

Wer sein Fahrrad in einer Box ohne E-Ladefunktion abstellen will, muss pro Tag einen Euro zahlen. Dieser Tagespreis wird ab vier Stunden fällig. Für die Dauer von eins bis vier Stunden müssen 25 Cent pro Stunde gezahlt werden. Zudem gibt es die Möglichkeit eines Monatsabos. Für fünf Euro kann das Fahrrad bis zu 360 Stunden im Parkhaus abgestellt werden.

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Wer die E-Ladefunktion nutzen will, muss etwas mehr zahlen. Der Tagespreis (ebenfalls ab vier Stunden) kostet dann 1,20 Euro, für eins bis vier Stunden werden 30 Cent pro Stunde berechnet. Wer sich für das Monatsabo entscheidet, zahlt sechs Euro. Auch in diesem Fall können dann bis zu 360 Stunden gebucht werden. Das Monatsabo funktioniert wie ein Prepaid-Modell. Stadt und V-Locker hoffen, dass sich besonders Pendler für dieses Angebot interessieren. „Eine erneute Buchung erfolgt bei Bedarf monatlich, spontane Nutzungen sind jederzeit möglich“, informiert die Stadt.

Nutzung erklären: Team beim Strohhutfest

Gerade zum Strohhutfest kommen jedes Jahr viele Besucher mit dem Fahrrad. In diesem Jahr wird vom 4. bis 7. Juni in der Frankenthaler Innenstadt gefeiert, also kurz nach der Eröffnung des Fahrradparkturms. Ein Promotion-Team soll dann vor Ort sein, um die Funktionsweise des Radparkhauses zu erklären und Fragen zu beantworten, wie die Stadt ankündigt.

Grundsätzlich gilt: Wer am Turm steht und Probleme oder Fragen hat, soll über eine 24-Stunden-Hotline Hilfe erhalten. Technische Störungen könnten meist direkt online behoben werden, erklärt die Stadt. Werde dennoch vor Ort Unterstützung gebraucht, stehe ein Servicepartner bereit.

Geplant ist, dass das Radparkhaus erweitert wird, und zwar um sieben XXL-Boxen, die auch Platz für Lastenfahrräder bieten sollen. Die technischen Voraussetzungen dafür seien bereits geschaffen worden. Zur Eröffnung stehen diese Plätze aber noch nicht zur Verfügung.

Info

Die Kosten für den Bau des Fahrradparkturms betragen rund 1,3 Millionen Euro; mit 1,25 Millionen Euro zahlt das Land fast die komplette Summe. Die Förderung aus Mainz ist Teil des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation, kurz Kipki genannt.